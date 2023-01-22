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ДСНС розблокувала Десну біля Києва від заторору, підірвавши кригу вибухівкою (ФОТО, ВІДЕО)
Річку Десну в районі села Погреби Броварського району розблоковано від крижаних заторів. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
"Станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від крижаних заторів. Ведеться постійний моніторинг рівня води на прилеглих до русла Десни територіях", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що через льодохід на Десні біля Погребів утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Через це виникла загроза підтоплення домоволодінь, що знаходяться поблизу річки.
На місці ліквідації надзвичайної ситуації було створено оперативний штаб, куди увійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліцейські.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Столична влада також попереджала про підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим'я у ніч на 21 січня. На фото та відео ж, опублікованих ДСНС у неділю, зображно, зокрема, підготовку до такого вибуху вже у світлу пору доби та сам вибух.