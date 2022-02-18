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Происшествия
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ДТП с кортежем Ярославского: экспертиза показала, что отдельные элементы авто были замыты после аварии (ФОТО)

ярославский дтп
Экспертиза авто из кортежа Ярославского. Фото: Нацполиция

Проведена экспертиза транспортных средств из кортежа бизнесмена Ярославского, которые могли участвовать в смертельном ДТП в Харьковской области. В Нацполиции считают, что была попытка уничтожить информацию.

Для проведения экспертных исследований два автомобиля доставили в Киев. Эксперты считают, что к моменту изъятия этих машин передняя часть, колеса и днища были замыты.

Фото 2 — ДТП с кортежем Ярославского: экспертиза показала, что отдельные элементы авто были замыты после аварии (ФОТО)
Авто

По мнению правоохранителей, это свидетельствует о попытке уничтожить информацию, которая могла указывать на причастность автомобилей к ДТП.

Фото 3 — ДТП с кортежем Ярославского: экспертиза показала, что отдельные элементы авто были замыты после аварии (ФОТО)
Экспертиза

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека, Позже появилась информация, что бизнесмен вылетел из Украины.

Хотя в DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, который затем пришли с "повинной" в полицию, правоохранители установили, что он имеет отношения к аварии. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

При этом сам Ярославский говорит о беспочвенных громких обвинениях, вводящими в заблуждение общественность и СМИ. Он также заявил, что готов лично принять участие во всех следственных действиях

Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное производство по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего в ДТП с кортежем Ярославского мужчины. А уже 14 февраля вещдоки "нашлись" в служебном помещении этого учреждения.

Автор:
Сергей Горелов