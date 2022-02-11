ДТП с кортежем Ярославского: оговоривший себя сотрудник DCH получил подозрение в сокрытии преступления

Главное управление полиции Харьковской области кроме расследования обстоятельств смертельного ДТП с кортежем харьковского бизнесмена, президента группы Development Construction Holding Александра Ярославского, 10 февраля открыло производство по факту сокрытия этого преступления.

Как говорится в сообщении ведомства, на сегодня по нему уже предъявлено подозрение по части 1 статьи 396 Уголовного кодекса человеку, который заявил в полицию о своей вине в ДТП. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Также полиция сообщает, что установила личность сбитого насмерть мужчины — им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что в ходе проведенных ночью следственных действий в гостинице и по месту жительства Ярославского, а также по месту жительства упомянутого подозреваемого были изъяты не только сервера с видеозаписями, которые сейчас тщательно исследуются, но и два автомобиля.

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Довжанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека. Причем, как сообщило издание "Украинская правда", жертву ДТП переехали обе машины кортежа. В то же время УП заявляла, что погибшим оказался 50-летний мужчина.

На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был именно он. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решил уволить главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.

11 февраля Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследовать вероятную попытку фальсификации дела о ДТП харьковской полицией и прокуратурой.