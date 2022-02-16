ДТП с участием кортежа Ярославского: пропавшие из дела вещдоки "нашлись"

Одежда пешехода, сбитого насмерть машиной из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского, потеря которой была выявлена 14 февраля, обнаружена в служебном помещении морга города Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга.

"Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины "нашелся" в служебном помещении. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия, а теперь отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства", — говорится в сообщении.

Продолжается осмотр места происшествия, проводится забор образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров, а также берутся отпечатки пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего. Виновные понесут уголовную ответственность.

Полиция начала уголовное производство по факту утраты вещественных доказательств по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека, причем у авто от столкновения слетел номер. По данным полиции, потерпевшим оказался 36-летний житель Чугуевского района.

На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был именно он. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решено уволить главу полиции Харьковской области.

11 февраля Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследовать вероятную попытку фальсификации дела о ДТП харьковской полицией и прокуратурой.