ДТП у Хорватії: 12 людей загинуло

6 серпня близько 5:40 польський автобус з'їхав з дороги під Брезницею в Хорватії. Внаслідок ДТП десятки поранених та загиблі.

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Про це повідомляє хорватське RTL .

Аварія сталася близько 5:40 ранку на трасі A4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський та Подворець – на півдорозі від кордону Хорватії до столиці. За словами свідків, автобус на польських номерах з'їхав із дороги до кювету.

Повідомляється, що близько 50 пасажирів перебували в автобусі.

Адміністрація Вараждинського повіту неофіційно підтвердила, що кількість жертв зросла до 12 осіб. Також повідомляється про десятки постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 16 липня близько 23:00 біля грецького міста Кавала розбився український транспортний літак Ан-12, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії.