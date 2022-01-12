ДТП в ЮАР: джип врезался в автобус, заживо сгорели 18 человек

11 января на севере Южно-Африканской республики (ЮАР) в результате автомобильной аварии погибли по меньшей мере 18 человек.

Об этом передает южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на местные власти.

Как стало известно, на одной из скоростных автотрасс внедорожник Toyota врезался в 22-местный автобус.

Twelve people were killed this evening on the N1 North near Mookgophong Off ramp when a 22 seater Mercedes bus collided with the SUV, @MbalulaFikile Can you please ask all the religious leaders to come and have prayer and appeasing ceremonies on this road. It was done on the N2 pic.twitter.com/OVlx4mI9uV — GovernorSA🇿🇦 (@GovernorTshif) January 11, 2022

По информации SABC, после лобового столкновения с автомобилем автобус загорелся, в результате чего заживо сгорели 18 пассажиров, находившиеся в его салоне.

Как сообщил официальный представитель службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга, водитель джипа также погиб.

В аварии выжили восемь человек, шестеро из них получили серьезные ранения.

Напомним, 27 января прошлого года в Камеруне вблизи города Джанг автобус междугороднего сообщения столкнулся с грузовиком, перевозившим канистры с топливом.

После столкновения вспыхнул сильный пожар, в результате чего заживо сгорели 53 человека, еще 29 получили ранения и сильные ожоги.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бензовоза, который произошел на оживленной дороге около автобусной станции в Танзании, погиб по меньшей мере 61 человек и еще 70 пострадали.