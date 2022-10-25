Дві людини загинули в Дніпрі через падіння уламків російської ракети на АЗС

Дві людини загинули і три були поранені, за попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Дніпра ввечері 25 жовтня. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, через удар сталася пожежа на автозаправці.

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В свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що АЗС зайнялася через падіння на неї уламків російської ракети.

"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", - зазначив він.

За словами Тимошенка, двоє людей загинули, але двох вдалося врятувати. Пожежу ж було локалізовано на площі 300 квадратних метрів. Мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив загибель двох людей.

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС", - повідомив він у соцмережах.

Зрештою о 23:17 Тимошенко розповів більше подробиць. За словами заступника голови ОП, однією з загиблих виявилася вагітна жінка.

"В автівці згоріла вагітна жінка, також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано три людини. Окупанти вдарили по місту ракетою", - зазначив він.

За його словами, знищено комплекс будівель АЗС - автозаправочні колонки, автомийку, шиномонтаж та два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську. Пожежу ж на час повідомлення вже вдалося ліквідувати.

Нагадаємо також, що за останній місяць російські війська завдавали ударів по Дніпру, зокрема, 10 жовтня, а також 29 вересня, коли загинуло чотири людини, які виявилися сім'єю українського військового.