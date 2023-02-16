ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Дві ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці

Дві ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці

Армія країни-агресора РФ в ніч на 16 лютого вдарила ракетами по Полтавській області, дві з них влучили по критичній інфраструктурі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також вночі на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Автор:
Ніна Комащенко