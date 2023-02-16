Дві ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці

Армія країни-агресора РФ в ніч на 16 лютого вдарила ракетами по Полтавській області, дві з них влучили по критичній інфраструктурі.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також вночі на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.