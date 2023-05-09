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Дві ракети, які не збила українська ППО, приземлилися на Черкащині

Дві ракети, які не збила українська ППО, приземлилися на Черкащині
Фото: пресслужба Черкаської ОВА

Зранку 9 травня армія країни-агресора РФ випустили по Черкаській області дві ракети, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Удосвіта ворог атакував нашу область.  За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами", - зазначив Табурець

За його словами, минулось без потерпілих.

"В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", - додав очільник області.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня армія країни-агресора РФ завдала удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. 23 із 25 ракет, випущених окупантами, збито українськими силами ППО.

У Києві ППО збила півтора десятка ворожих ракет. У Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.

Також  уламки російської ракети впали на будинок у Дніпрі. Постраждала молода жінка 1991 року народження, вона в лікарні.

Автор:
Світлана Манько