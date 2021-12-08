Двое студентов в Черкасской области собирались устроить массовый расстрел одногруппников — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о предотвращении теракта в одном из колледжей в Черкасской области. Как говорится в сообщении спецслужбы, в ходе следственно-оперативных действий были разоблачены двое студентов, угрожавших осуществить массовый расстрел одногруппников.

По данным следствия, они распространяли в соцсети "ВКонтакте" сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников.

Также СБУ утверждает, что злоумышленники призывали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

В ходе обысков по местам их жительства правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Стрельба в Москве: мужчина отказался надеть маску и убил двух человек (ВИДЕО)

В рамках уголовного производства по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 258 (подготовка к террористическому акту) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры. Последняя, однако, о данной истории пока не сообщает.

Отметим, что на контролируемой Украиной территории пока не происходили массовые расстрелы в образовательных учреждениях, в отличие от России. Там, к примеру, в мае в Казани 17-летний подросток расстрелял учеников в школе, тогда погибли девять человек.

В результате теракта в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек, включая самого нападавшего.