Двоє чоловіків загинули на Харківщині через підрив на вибухівці (ФОТО)

Дві людини підірвалися 11 жовтня на невідомому вибуховому пристрої у полі біля села Гракове Чкаловської громади Чугуївського району. Про це повідомляють Головне управління поліції в Харківській області та начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до районного управління поліції близько 10:00. Внаслідок вибуху двоє молодих чоловіків отримали не сумісні з життям травми.

На місце події виїхла слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів. Там наголошують, що в разі виявлення невідомих предметів необхідно викликати працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, що випадки підриву на вибухових пристроях на Харківщині стаються доволі регулярно. Зокрема, наприкінці вересня поблизу села Нова Гусарівка Балаклійської громади підірвався трактор МТЗ-82 із двома чоловіками, які були госпіталізовані.

13 вересня у тій же громаді біля села Благодатне на протитанковій міні підірвався комбайн: водій отримав легкі поранення. Перед цим чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" біля села Сніжківка Оскільської громади, втративши частину ноги.