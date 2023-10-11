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Двоє чоловіків загинули на Харківщині через підрив на вибухівці (ФОТО)
Дві людини підірвалися 11 жовтня на невідомому вибуховому пристрої у полі біля села Гракове Чкаловської громади Чугуївського району. Про це повідомляють Головне управління поліції в Харківській області та начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до районного управління поліції близько 10:00. Внаслідок вибуху двоє молодих чоловіків отримали не сумісні з життям травми.
На місце події виїхла слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів. Там наголошують, що в разі виявлення невідомих предметів необхідно викликати працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій за номером 101 або дзвонити на лінію 102.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що випадки підриву на вибухових пристроях на Харківщині стаються доволі регулярно. Зокрема, наприкінці вересня поблизу села Нова Гусарівка Балаклійської громади підірвався трактор МТЗ-82 із двома чоловіками, які були госпіталізовані.
13 вересня у тій же громаді біля села Благодатне на протитанковій міні підірвався комбайн: водій отримав легкі поранення. Перед цим чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" біля села Сніжківка Оскільської громади, втративши частину ноги.