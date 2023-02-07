Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, — МЗС

Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу на півдні Туреччини 6 лютого. Про це 7 лютого повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, уточнивши, що таку інформацію відомство отримало від турецької влади.

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Посольство України в Туреччині наразі перевіряє отриману інформацію і вживає заходів щодо встановлення осіб загиблих. Відомо також про щонайменше чотирьох постраждалих українців.

"Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загрози їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування", - наголосив Ніколенко.

Загалом, повідомив речник, дипломати вже розшукали 38 громадян, продовжуються пошуки ще 19 українців, з якими досі не можуть зв'язатися.

Українські консули прибудуть на місце трагедії для координації допомоги громадянам України, вони також доставлять теплі речі та предмети першої необхідності.

"По дорозі назад посольство планує своїм автотранспортом вивезти українців, які виявили бажання переїхати в інші регіони Туреччини", — речник МЗС.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також "гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо,руйнівний землетрус у Туреччині стався поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.