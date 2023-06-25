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Двоє людей дістали поранення внаслідок російського обстрілу Запорізької області (ФОТО/ВІДЕО)

обстріли запорізької області, обстріли запоріжжя
Внаслідок атаки пошкоджено вантажівки. Фото: Запорізька ОВА

Окупаційні війська РФ вночі 25 червня завдали ударів по Запорізькій області. В двох населених пунктах є постраждалі, зафіксували руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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обстріли запорізької області, обстріли запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
обстріли запорізької області, обстріли запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
обстріли запорізької області, обстріли запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Травми внаслідок ворожих ударів дістали 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки. В області зафіксували 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів.

Окупанти атакував передмістя Запоріжжя. Росіяни поцілили в одне з місцевих підприємств, влучання зафіксували також на відкритих територіях. Пошкоджені вантажівки та споруди поруч.

Загалом за останню добу ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Напередодні вночі 23 червня ворог завдав удару по околицям Запоріжжя. За добу окупанти обстріляли 24 населених пунктів області. Внаслідок атаки 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя загинули. Тоді ж зранку троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Автор:
Віта Молодан