Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Окупаційні сили Російської Федерації черговою атакою на Харківську область спричинили руйнування, також є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

Внаслідок обстрілів двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення. Госпіталізації потерпілі не потребували.

У Куп’янську росіяни обстрілом з РСЗВ пошкодили приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки.

Крім того, в регіоні триває розмінування. 17 липня піротехніки ДСНС обстежили близько 12 га території та знешкодили 143 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що через систематичні атаки ворога Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей з 9 населених пунктів Вовчанської громади.