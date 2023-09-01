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Події
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Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області

обстріли харківської області, атаки на харківську область
Росіяни щоденно обстрілюють міста та села Харківської області. Фото: ОВА

Протягом доби 31 серпня російські війська неодноразово відкривали вогонь по Харківській області. Внаслідок атак зафіксували численні руйнування, двоє людей дістали поранення.

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Про це зранку 1 вересня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото 2 — Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області
Росіяни руйнують будинки мирних жителів в Харківській області. Фото: ОВА

Ворог обстрілював регіон від ранку до вечора. О 09:30 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.

О 10:30 ворог із РСЗВ атакував центр Куп'янська. Ціллю була територія автовокзалу та центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Постраждав 61-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення. Лікарі оцінили його стан як середній.

Фото 3 — Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області
Наслідки атаки на Харківську область. Фото: ОВА

Близько 14:15 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджені 2 будинки.

О 15:08 росіяни атакували 2 житлових будинки у селі Копанки. Внаслідок обстрілу 49-річний чоловік отримав вибухову травму. Ближче до 18:00 у селі Западне через обстріли окупантів горів житловий будинок.

Напередодні армія РФ обстріляла смт Борова Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

Автор:
Віта Молодан