Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області

Протягом доби 31 серпня російські війська неодноразово відкривали вогонь по Харківській області. Внаслідок атак зафіксували численні руйнування, двоє людей дістали поранення.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це зранку 1 вересня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни руйнують будинки мирних жителів в Харківській області. Фото: ОВА

Ворог обстрілював регіон від ранку до вечора. О 09:30 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.

О 10:30 ворог із РСЗВ атакував центр Куп'янська. Ціллю була територія автовокзалу та центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Постраждав 61-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення. Лікарі оцінили його стан як середній.

Наслідки атаки на Харківську область. Фото: ОВА

Близько 14:15 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджені 2 будинки.

О 15:08 росіяни атакували 2 житлових будинки у селі Копанки. Внаслідок обстрілу 49-річний чоловік отримав вибухову травму. Ближче до 18:00 у селі Западне через обстріли окупантів горів житловий будинок.

Напередодні армія РФ обстріляла смт Борова Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.