Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Харківської області

Російські окупаційні війська протягом доби 18 червня з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області. Внаслідок атак є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

35-річний цивільний чоловік дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району. Також загарбники спричинили руйнування 2 приватних житлових будинків та пошкодження автомобіль.

У селі Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення чоловік 65 років. Його госпіталізували.

У Вовчанську Чугуївського району обстріл пошкодив лінію електропередачі, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди. У селі Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.

Розмінування в Харківській області

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів. Водночас рівень мінної небезпеки в регіоні лишається високим. У селі Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка". Його госпіталізували з пораненням середньої тяжкості.

Минулої доби на Харківщині росіяни били по житлових будинках і парку відпочинку. Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.