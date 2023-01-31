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Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)

Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура

В результаті російського обстрілу Бахмута вдень 31 січня загинули двоє цивільних мешканців - 12-річний хлопчик та 70-річний чоловік. Ще п’ятеро мирних жителів поранені, повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області.

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Артилерійська атака сталася близько 12:00. Снаряди поцілили біля аптеки, будівлю пошкоджено. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, дві жінки віком 47 і 61 року і двоє чоловіків 34 та 66 років. Усіх доставлено до лікарні.

На місці удару працювала слідчо-оперативна група поліції. Масштаби руйнувань встановлюються. Докази воєнного злочину поліція зібрала та передасть до Служби безпеки України.

Фото 2 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Головне управління поліції в Донецькій області
Фото 3 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Головне управління поліції в Донецькій області
Фото 4 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Головне управління поліції в Донецькій області
Фото 5 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 6 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 7 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 8 — Двоє людей загинули та п'ятеро поранені через ворожий обстріл Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура

Як вказують в обласній прокуратурі, точна кількість постраждалих ще уточнюється. Справу ж відкрито за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни), процесуальне керівництво здійснює Бахмутська окружна прокуратура.

Нагадаємо також, що 28 січня в результату обстрілу російською армією житлового кварталу в розташованому неподалік місті Костянтинівка загинуло троє людей, а число поранених, як виявилося згодом, склало 14.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов