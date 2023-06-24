Троє людей загинули в Києві внаслідок падіння уламків ракети (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська в ніч на 24 червня намагалися завдати ракетного удару по Києву. ППО збила ворожі ціли, внаслідок падіння уламків ракети є жертви.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Близько 03:00 пролунали вибухи в Соломʼянському районі столиці. На місце оперативно прибули всі служби. Рятівники та правоохоронці виявили, що уламки ракети влучили в верхні поверхи багатоповерхівки. На 16-му поверсі виникла пожежа, на 17-му зафіксували пошкодження.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків ракети в багатоповерховий будинок у Соломʼянському районі загинуло троє людей. Двох постраждалих госпіталізували, 9 людей отримали допомогу медиків на місці.

Врятували 24 особи, з них 3 деблокували з під завалів та 1 людину — з ліфту. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Також відомо, що пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці.

Для удару по столиці України ворог задіяв стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які випустили з району Каспію ракети Х-101/555. ППО виявила та знищила понад 20 ракет.

Попереднього разу Київ зазнавав атак дронами 20 червня. Тоді сили й засоби української ППО виявили і знищили в повітряному просторі навколо Києва приблизно два десятка ворожих цілей.