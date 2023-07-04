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Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона

обстріли херсона, атаки на херсон
Наслідки атаки на Херсон. Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська зранку 4 липня завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів міста двоє людей загинули.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, окупанти здійснили артобстріл міста Херсон 4 липня, близько 06:00 ранку.

Фото 2 — Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона
Фото: Офіс генпрокурора

Чоловік і жінка (місцеві) отримали травми несумісні із життям. Інформація щодо травмованих уточнюються.

Також внаслідок атаки в місті зафіксували руйнування: пошкоджено житлові будинки. 

"На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ", — зауважили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні  за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередню добу, 3 липня, російські окупаційні війська 85 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення. Зокрема, того дня загарбники обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку. 

Автор:
Віта Молодан