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Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона
Російські окупаційні війська зранку 4 липня завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів міста двоє людей загинули.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, окупанти здійснили артобстріл міста Херсон 4 липня, близько 06:00 ранку.
Чоловік і жінка (місцеві) отримали травми несумісні із життям. Інформація щодо травмованих уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також внаслідок атаки в місті зафіксували руйнування: пошкоджено житлові будинки.
"На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ", — зауважили в прокуратурі.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За попередню добу, 3 липня, російські окупаційні війська 85 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення. Зокрема, того дня загарбники обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку.