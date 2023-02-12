Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу Донецької області

11-12 лютого російські війська обстріляли Бахмут, Часів Яр Бахмутського району та с. Ступочки Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще десятеро дістали поранення.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Окупанти вели вогонь по мирних населених пунктах з артилерійської зброї. В результаті обстрілів житлових кварталів загинули дві жінки та ще десятеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Зафіксовано також руйнування: вибухами пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — додали в генпрокуратурі.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали два ракетних удари по Дружківці Донецької області. Тоді за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 11.

Крім того, 2 лютого росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.