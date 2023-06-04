Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Вовчанська (ФОТО)

Російські окупаційні війська 4 червня вчергове обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожих ударів є жертви та руйнування.

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури.

Внаслідок ворожої атаки на Вовчанськ загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Росіяни близько опівдня також обстріляли село Піщане Куп’янського району — 58-річна жінка отримала тілесні ушкодження.

Цього ж дня, близько 14:30 окупанти атакували смт Золочів Богодухівського району. Ворог задіяв артилерійські установки для ведення вогню. Внаслідок атаки пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Також є постраждалі: поранення дістали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії Росії. За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Напередодні російські війська масовано обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Тоді росіяни також вбили цивільних та спричинили руйнування.