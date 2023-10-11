Двоє постраждалих у пожежі через порив нафтопроводу на Прикарпатті померли від опіків

У Німеччині у ніч на 11 жовтня померли двоє постраждалих внаслідок нещодавнього пориву нафтопроводу в Івано-Франківській області. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівців, не вижили. Цієї ночі їх не стало", - повідомила вона.

Керівниця регіону нагадала, що загалом до Німеччини було доправлено чотирьох постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, відповідно, там залишаються ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.

Що сталося з нафтопроводом під Надвірною

30 вересня біля села Стримба Надвірнянської громади, що неподалік заводу "Нафтохімік Прикарпаття", сталася розгерметизація трубопроводу діаметром 150 мм, яка спричинила пожежу з розповсюдженням вогню на приватний будинок та потрапляння нафтопродуктів в однойменну річку.

Повідомлялося про щонайменше дев'ять постраждалих, з яких п'ятеро були госпіталізовані. Зокрема, двоє хлопчиків віком 8 та 11 років з опіками понад 70% тіла були доправлені спершу до обласної дитячої лікарні у вкрай важкому опіковому шоці. Двоє ж згаданих дорослих мали теж мали численні глибокі опіки шкіри та дихальних шляхів, опіковий шок важкого ступеня.

Ще один постраждалий чоловік віком 58 років був госпіталізований до районної лікарні у задовільному стані. За даними ОВА, підприємство, на балансі якого перебувають трубопроводи, зголосилися надати фінансову підтримку родинам на лікування.

В свою чергу, слідчі Надвірнянського районного відділу поліції розпочали розслідування за частиною 3 статті 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).