Двоє працівників водоканалу поранені внаслідок обстрілу у Запорізькій області

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Запорізьку область. Окупанти 15 грудня обстріляли ракетами місто Оріхів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"У багатостраждальному м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені двоє працівники місцевого КП "Водоканал", - зазначив він.

За його словами, один з поранених у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 9 грудня випустили ракети С-300 по Запорізькій області, зруйнувавши дорожнє полотно між двома селами.