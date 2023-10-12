Двоє загиблих і четверо поранених. В Донецькій ОВА повідомили, як минула доба в регіоні

На Донеччині протягом 11 жовтня внаслідок російської агресії загинули двоє жителів регіону, ще чотири людини отримали поранення. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також він поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 12 жовтня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар і Максимівку. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку численних обстрілів зазнала Авдіївка: окупанти били по місту ракетами, стріляли з артилерії, "Градів", танків і мінометів. Унаслідок цього одна людина загинула, чотирьох поранено. Крім того, пошкоджено декілька будинків і два соціальні об'єкти.

В Очеретиному загинула одна людина, пошкоджено два будинки, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівлю. У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Красногорівка, Новомихайлівка й Костянтинівка. У Новогродівській громаді пошкоджено багатоповерхівку та соціальний об'єкт у Комишівці.

На Горлівському напрямку пошкоджено два будинки: у Часовому Яру й у Неліпівці Торецької громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено чотири будинки в Ямполі Лиманської громади. В Сіверську пошкоджено житловий будинок і нежитлову споруду.

Авдіївка: ситуація 12 жовтня 2023

10 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на північ від міста тривають важкі бої.

Окупанти здійснювали масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів".

В Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що на Авдіївському напрямку окупанти застосували до трьох батальйонів.

Вранці 12 жовтня в ефірі загальнонаціонального телемарафону Барабаш розповів, що ситуація дуже напружена вже третю добу. Не вщухають бої навколо Авдіївки, обстріли здійснюються як по позиціях, так і по самому місту. Зокрема, за минулі дві доби війська РФ завдали близько 30-35 авіаракетних ударів.

"Вчора зо два десятки ракет на територію громади прилетіло. Є загиблі, поранені, люди під завалами [...] Два молоді хлопці, представники військової адміністрації, розвозили хліб по старій частині міста й також отримали контузії. Дві людини – дуже літній чоловік та його донька, також уже літня жінка, перебувають під завалами багатоповерхового будинку, який зруйновано внаслідок авіаракетного удару вчора вдень", – висловився чиновник.

Під ударами російських ракет й артилерії перебуває коксохімічний завод. Під вечір 11 жовтня загарбники влучили в цистерни із залишками смоли, внаслідок чого речовина горіла.

У зведенні Генштабу станом на ранок 12 жовтня йдеться, що українські захисники мужньо тримають оборону на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.