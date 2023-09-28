Двоє загиблих й одна поранена людина: в Херсонській ОВА розповіли, як минула доба в регіоні

На Херсонщині внаслідок російської агресії протягом доби 27 вересня загинули двоє людей, ще одна отримала поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти здійснили 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу й об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні.

Ситуація на Херсонщині

Вдень 27 вересня Херсонська ОВА інформувала, що поблизу села Новоберислав 61-річний тракторист, який працював у полі, натрапив на російську міну. Снаряд здетонував, чоловік отримав смертельні поранення.

А пізно ввечері стало відомо, що окупаційні війська обстріляли Херсонщину. Внаслідок цього в Херсоні загинув 41-річний чоловік. Ще одна людина віком 27 років постраждала.

Крім того, ворог скинув сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району.