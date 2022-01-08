Экс-премьера Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Бывший руководитель Комитета национальной безопасности (КНБ), экс-глава правительства Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности. По информации КНБ, 6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"В этот же день по подозрению в совершении этого преступления задержан и доставлен в изолятор временного содержания бывший глава КНБ Масимов и другие лица", – говорится в сообщении.

В КНБ добавили, что другая информация в пользу следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки.

Несмотря на то что, например, протестующие в городе Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го января.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва готова развернуть "контртеррористическую операцию" вместе с властями Казахстана, а Организация Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан свои силы, в том числе в страну прибыли российские десантники.