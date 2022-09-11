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Енергетики відновили енергопостачання в деяких знеструмлених областях
Енергетики відновили енергопостачання та водопостачання в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Про це на своїх телеграм-каналах повідомляють місцеві ОДА.
"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що постачання води та електроенергії відновлено в Дніпропетровській та Сумській області.
Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов повідомив, що роботи з відновлення енергосистеми області ще тривають. Світло вже є в Змієві та Лозовій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, увечері 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих ОДА.
Через ці обстріли також затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави.