Енергетики відновили енергопостачання в деяких знеструмлених областях

Енергетики відновили енергопостачання та водопостачання в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Про це на своїх телеграм-каналах повідомляють місцеві ОДА.

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"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що постачання води та електроенергії відновлено в Дніпропетровській та Сумській області.

Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов повідомив, що роботи з відновлення енергосистеми області ще тривають. Світло вже є в Змієві та Лозовій.

Нагадаємо, увечері 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих ОДА.

Через ці обстріли також затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави.