Евакуація на Донеччині. Дітей примусово вивозитимуть зі ще одного міста

Із міста Українськ Донецької області примусово евакуйоватимуть дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що внаслідок російського обстрілу міста 7 червня загинув, зокрема, чотирирічний хлопчик. Ще четверо дітей віком від 3 до 13 років отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ефірі загальнонаціонального марафону Кириленко сказав:

"По місту Українську буде прийнято додаткове рішення. Я не виключаю, що буде застосовано евакуацію дітей насамперед, у тому числі – примусовим способом, тому що ми бачимо, як поводить себе окупант«.

Нагадаємо, в березні уряд України ухвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таким чином неповнолітніх вивозили, зокрема, з Бахмута й Авдіївки.

Нещодавно примусову евакуацію дітей оголосили ще в семи населених пунктах Донеччини. Йшлося про місто Залізне, селища Нью-Йорк і Північне, села Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка та Подільське.