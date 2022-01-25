ФОПы решили брать Раду штурмом, начались стычки с силовиками (ВИДЕО)

Акция "SaveФОП" возле здания Верховной Рады начала выходить из-под контроля. Предприниматели решили штурмовать парламент, но правоохранители дали отпор митингующим.

Все входы и выходы в задние Рады закрыты охраной на замок, сообщает PavlovskyNews.

Известно, что полиция задержала около 20 участников митинга. Стычки ФОПов с силовиками привели к тому, что правоохранители перешли в наступление, пытаясь штурмовать сцену протестующих.

По информации издания Vesti, один из протестующих потерял сознание и так и не пришел в себя после оказания медицинской помощи.

Мужчина пострадал в ходе стычек под зданием парламента. Фото: Vesti

Предприниматели требуют принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО).

Напомним, с 1 января 2021 года все украинские ФЛП обязаны работать с кассовыми аппаратами. На днях глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев со словами "реформа состоялась" заявил, что отмена обязательного использования кассовых аппаратов ФОП невозможна.

Ранее митинги возле Рады организовывали малые предприниматели, которые также требовали отсрочки введения кассовых аппаратов на год.