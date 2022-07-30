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"Гаряча ніч в Енергодарі": знищено техніку окупантів
В окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч проти суботи, 30 липня, пролунали вибухи. У повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки", - зазначив Орлов
За його інформацією, у повітря злетіло три одиниці військової техніки окупантів, яка перегороджувала під’їзд до готелю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За наявною інформацією, серед цивільних мешканців постраждалих немає. Але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.
"Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного "феєрверку", - зазначив Орлов.
Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, вибухи сталися у готелі, де розміщувалися російські окупанти, публікуючи відео з місця події.
На відео також видно сильну пожежу.
Зазначимо, російські військові вимагають від адміністрації окупованої ними Запорізької атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там свій військовий арсенал.