ГБР начало расследовать фальсификацию дела о смертельном ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований начало расследовать вероятную попытку фальсификации дела о ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского, сбившего насмерть человека.

Как говорится в сообщении бюро, производство открыто по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что бюро отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства немедленно, и заверил, что все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности.

"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права, и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", — заявил он.

Напомним, что в 22:55 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Довжанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека. Причем, как сообщило издание "Украинская правда", жертву ДТП переехали дважды — и первая, и вторая машина кортежа.

На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был именно он. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решил уволить главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова также сообщила, что заявивший о своей виновности в ДТП попросту врет следствию, и анонсировала расследование против сотрудников полиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры из-за вероятной фальсификации ими дела.