Генштаб: ЗСУ відбили спроби наступу окупантів по лінії Бахмут - Кодема

Окупанти у середу обстрілювали об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах міст Бахмут та Соледар, сіл Зайцеве та Кодема. При цьому українські військові відбили спроби наступу противника у напрямках Бахмута, сіл Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Майорськ, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Крім того, ворог вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля сіл Веселе, Закітне, Григорівка та Спірне, завдавши авіаційних ударів по районах сіл Спірне та Івано-Дар’ївка.

В районі Донецька противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки, здійснив невдалу спробу наступу у напрямках Авдіївки, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки, але зазнав втрат і відійшов.

Південніше ворог спробував покращити тактичне положення у районі села Побєда, але також безуспішно. Зафіксовано також обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка, авіаудари завдано біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ", - йдеться у повідомленні.

Так, російські війська здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаударів зазнали райони сіл Андріївка, Ольгине і Плотницьке.

В свою чергу, на Слов’янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах сіл Долина та Богородичне Донецької області та Дібрівне Харківської області. Авіаудару було завдано біля села Вірнопілля.

Навколо Харкова противник обстріляв з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах сіл Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів та Шестакове. Завдано авіаударів по району Руських Тишків. Також ворог невдало спробував наступати в напрямку Прудянки. Окрім цього, було обстріляно райони сіл Норцівка та Гусарівка, що в районі Балаклії.

Також, за даними Генштабу, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах сіл Гай і Блешня Чернігівської області, а також Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області.