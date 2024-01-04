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Гідрометцентр попереджає про значне похолодання: коли чекати до -25

Гідрометцентр попереджає про значне похолодання: коли чекати до -25
Мороз. Фото: ua.depositphotos.com

Погодні умови на території України 7-9 січня суттєво погіршаться через вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру

"Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу", - попереджає Гідрометцентр.

Також зазначається, що вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях очікується значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см).

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см) В центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Організація попереджує, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Олексій Козаченко