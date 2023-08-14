Гіпермаркет Fozzy в Одесі згорів вщент внаслідок ракетного удару

Внаслідок падіння уламків російських ракет в Одесі згорів гіпермаркет Fozzy. Магазин працював у місті понад 20 років.

Про це компанія повідомила в Facebook в день атаки, 14 серпня.

В одеському Fozzy згоріло все: від товару до самої будівлі. Відповідно гіпермаркет в Одесі більше не працює. В компанії наразі не можуть назвати суму збитків.

"Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів гривень. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити. Попри атаки ворога продовжуємо працювати. Тримаємося, стоїмо і віримо в перемогу", — зауважили у Fozzy.

Загиблих внаслідок атаки немає, проте постраждали троє працівників Fozzy. Вони знаходяться у лікарні.

В компанії запевняють, що 270 співробітникам одеського гіпермаркету запропонують роботу в інших бізнесах групи і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети Fozzy.

Про плани відновити роботу в Одесі наразі не заявляють. Зауважимо, що одеський гіпермаркет Fozzy мав торговельну площу 5860 кв м, загальна складала 11 422 кв м.

Нагадаємо, попереднього разу російські окупаційні війська також за допомогою дронів атакували південь Одеської області в ніч на 2 серпня. Ворог цілиться на портову інфраструктуру на тлі виходу РФ із зернової угоди.