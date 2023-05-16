Голові Верховного Суду Князєву повідомили про підозру

Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату, яких викрили на отриманні хабара в розмірі $2,7 млн доларів повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що напередодні НАБУ і САП викрили підозрюваних "на гарячому". Виявити схему вдалося завдяки проникненню під прикриттям одного з детективів НАБУ всередину злочинного угруповання.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищого антикорупційного суду та Вищої ради правосуддя, оскільки лише остання може остаточно позбавити Князєва статусу судді.

Судді Верховного Суду на пленумі у вівторок висловили недовіру та достроково припинили повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.

15 травня НАБУ та САП викрили корупційну схему у Верховному суді, до якої причетне керівництво суду. Голову ВС Князєва спіймали на хабарі.

В НАБУ підкреслили, що так звана "винагорода" для Голови Верховного Суду пов’язана з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.