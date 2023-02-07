Головою Довженко-Центру стала Олена Гончарук, яку підозрюють у порушенні закону про публічні закупівлі

У понеділок, 6 лютого, новим старим головою Довженко-Центру стала Олена Гончарук. З дев'яти членів комісії (по троє від самого центру, ГО і Держкіно) на конкурсному засіданні за її кандидатуру проголосувало шестеро, що і було відразу запротокольовано. До цього Олена Гончарук обіймала посаду виконувачки обов’язків установи.

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На початку лютого стало відомо, що Головне управління Нацполіції Києва внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо Олени Гончарук. Хоча для членів комісії це не стало перешкодою. Як заявила опісля конкурсу її голова, "справу можна відкрити за 5 хвилин проти кожного з нас. Остаточний вирок виносить суд, тому це не перешкоджає перемозі Гончарук".

Гончарук підозрюють у перевищенні службових повноважень і порушенні закону про публічні закупівлі. Зокрема, за версією слідства, Гончарук продовжувала видавати і підписувати розпорядчі документи після того, як була звільнена (восени 2022-го її відсторонили від виконання обов'язків в. о. генерального директора Довженко-Центру, але залишили на посаді керівниці Музею кіно ДЦ).

Що ж стосується нещодавнього конкурсу, то з самого початку на посаду претендували п’ятеро кандидатів. Але один із претендентів – Кирило Жаровський – зняв свою кандидатуру і висловив підтримку Гончарук. Тому члени комісії заслухали презентації лише чотирьох претендентів. Вікторія Водка, яка першою презентувала свої плани по діяльності, отримала три голоси. Всі інші – нуль.

Тепер же протягом двох місяців з дати оголошення конкурсу голова Держкіно, якому і підпорядковується Довженко-Центр, Марина Кудерчук має підписати з Гончарук контракт. Втім, стосунки Кудерчук і Гончарук не найкращі. Наприклад, ще в серпні минулого року Кудерчук в одному з блогів висловилася щодо Гончарук вкрай негативно.

"Окрім того, існує низка доказів посадових зловживань. Мова йде про факти вибіркової переоцінки старих активів Центру Довженка, коли лише по окремих активах пані Гончарук через переоцінку зменшувала збитковість", – писала Кудерчук. Але питання набагато глибше і полягає воно в опорі Довженко-Центру реорганізації, запланованій Держкіно.

Працівники ДЦ бояться, що ця реорганізація означає фактично ліквідацію національного кіноархіву. У Держкіно ж наполягають, що це не відповідає дійсності.

"ДП "Національний центр Олександра Довженка" ніколи не мало статусу ні національного кіноархіву, ні архіву взагалі. Єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшеничного. Це установа в якій зберігається майже 20 тис. найменувань українських кінофільмів", – пояснювали ситуацію у Держкіно.

Однак, чи підпише у встановлений строк голова Держкіно контракт з Гончарук, поки невідомо, оскільки з цього приводу вже був прецедент. Ще у травні 2021 року міністр культури Олександр Ткаченко (тоді ДЦ підпорядковувався Мінкульту) відмовився це зробити, хоча на конкурсі перемогла та ж Гончарук, пославшись на порушення прав одного з учасників.