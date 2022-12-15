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Голову поліції Польщі поранено внаслідок вибуху подарунку від глави силового відомства України

Голову поліції Польщі поранено внаслідок вибуху подарунку від глави силового відомства України
Ярослав Шимчик. Фото: сайт поліції Польщі

Головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика госпіталізовано з легкими пораненнями після вибуху 14 грудня одного з подарунків, отриманих від керівника силового відомства України. Про це повідомляє польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

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"Вчора о 7:50 у приміщенні, що примикає до кабінету головкому поліції, стався вибух. Вибухнув один із подарунків, отриманих комендантом під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій", - заявили у відомстві.

При цьому наголошується, що предмет був саме подарунком від одного із керівників українських служб. Внаслідок вибуху комендант отримав легкі поранення та з середи перебуває у лікарні під наглядом.

Крім того, зазначено, що легкі поранення, які не вимагали госпіталізації, отримав також цивільнй співробітник Головного управління поліції.

"Польська сторона запросила в української сторони відповідні роз'яснення. Справою із самого початку займаються прокуратура та відповідні служби", - додають у МВС Польщі.

Інші подробиці інциденту у повідомленні не наводяться. При цьому про заявлений грудневий візит Шимчика в Україну раніше не було повідомлень ні від польської поліції, ні від МВС та її структур (поліції чи ДСНС) України. Останні також поки що не коментували ситуацію.

У свою чергу, як повідомляє з посиланням на свої джерела Gazeta Wyborcza, у будівлі Головного управління поліції на вулиці Пулавській у Варшаві несподівано вистрілив гранатомет, коли співробітники, які знаходилися в приміщенні, "гралися з ним".

Також зазначено, що Шимчик внаслідок вибуху втратив слух і був доставлений до Центральної клінічної лікарні МВС, яка в перші години після цього була закрита для прийому нових пацієнтів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов