Горить Кримський міст

Міст з материкової частини до анексованого Росією Криму загорівся вранці в суботу, 8 жовтня. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО.

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Інформація про пожежу на мості з'явилася в мережі о 7:00 Місцева окупаційна "влада" каже, що пожежа на мості виникла внаслідок загорання цистерни. Але на опублікованих в мережі фото можна побачити, що пошкодження отримало також дорожне полотно.

Рух по мосту зупинено.

Нагадаємо, Мінінфраструктури вже зараз думає над тим, як провести реінтеграцію Криму з іншими регіонами країни та з усім світом після деокупації півострова. Зокрема, міністерство планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.