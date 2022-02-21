Госспецсвязи предупреждает о возможной масштабной хакерской атаке на украинские сайты 22 февраля

Группа быстрого реагирования на компьютерные инциденты (CERT-UA) в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации предупреждает о возможной кибератаке 22 февраля на украинские интернет-ресурсы, включая сайты органов власти и банков.

Как говорится в сообщении подразделения, на сайте Raidforums накануне было обнаружено сообщение об угрозе проведения кибератак 22 февраля, при этом обсуждение по соответствующей ссылке уже удалено.

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этому сообщению усматривается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua", — отмечает CERT-UA.

В случае обнаружения признаков кибератак или аномальных действий в информационных системах власти призывают срочно сообщать на е-mail: cert@cert.gov.ua, по телефонам (044) 281-88-05 или (044) 281-88-25, на странице https://www.facebook.com/UACERT или путем отправки сообщения через форму на сайте https://cert.gov.ua/contact-us.

Кроме того, можно сообщать об атаках в оперативный центр реагирования на киберинциденты по телефону (044) 281-87-37 или на е-mail: soc@cert.gov.ua, а также в оперативно-техническую службу Государственного центра киберзащиты по телефону (044) 281-88-01.

Напомним, что 15 февраля хакеры провели масштабные DDoS-атаки на приложения ПриватБанка и Ощадбанка. В частности, не работало приложение "Приват24", а также банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы Ощадбанка. Помимо этого, в тот день пропадал доступ к сайтам Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и ряду других правительственных интернет-ресурсов. В частности, произошла попытка атаковать портал госуслуг "Дія".

Месяцем ранее, в ночь на 14 января, также была совершена масштабная кибератака на сайты украинских ведомств, в частности, было атаковано 70 ресурсов госорганов, 10 из которых подверглись атаке. Тем не менее, власти заявили, что их контент не был изменен и утечки персональных данных с этих сайтов также не произошло.