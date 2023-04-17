Готуються до нових "жестів доброї волі": окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі

В Енергодарі Запорізької області окупанти займаються мародерством навчальних закладів та дитсадків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків Енергодару.

Зокрема вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.

Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

"Як бачимо, така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість", - підкреслюють в ЦНС.

Нагадаємо, раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Колаборантів та звезених росіянами працівників “Росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.