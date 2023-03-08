Грузинські протестувальники оточили парламент: влада не виконала двох їхніх вимог

У Грузії 8 березня продовжилися масові протести, які розпочалися напередодні через законопроєкт про "іноагентів". Учасники акцій висунули владі вимоги скасувати прийняття документа та відпустити затриманих протестувальників, але цього не було виконано. Про це повідомляє "Новости - Грузия".

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Мітингувальники ввечері дали владі одну годину на виконання їхніх ультиматумів, а пізніше було прийнято рішення про взяття парламенту в облогу.

Так виглядають протести у Тбілісі 8 березня

Скільки саме людей мітингують у Тбілісі – поки невідомо, однак ЗМІ називають числа від 20 000 до 60 000 присутніх.

Проти мітингувальників почали застосовувати водомети.

Також на протести сьогодні вийшли люди в Кутаїсі та Батумі.

Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники також оточили будівлю, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей, 66 осіб було затримано.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.

Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.