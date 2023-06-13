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I Національний форум Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу
2 червня відбувся I Національний форум на тему «Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу» за ініціативи Національної асоціації арбітражних керуючих України та за підтримки Проєкту ЄС “Право-Justice”.
У заході, крім арбітражних керуючих, взяли участь юристи інших галузей практики, представники органів державної влади, банківського сектору, бізнесу.
Представники бізнесу та юридичної спільноти мали змогу ще ближче познайомитися з процедурами банкрутства, як інструментами для допомоги бізнесу в питаннях відновлення платоспроможності, почути від спікерів актуальні відповіді на гострі питання практики, зокрема такі як:
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Відкриваючи форум, голова НААКУ Олександр Бондарчук зазначив, що цей захід – історична подія, адже він є першим професійним заходом у такому форматі.
Голова НААКУ також відзначив важливу роль арбітражних керуючих у суспільстві та в житті країни. Зокрема, зараз понад 30 арбітражних керуючих боронять країну в лавах ЗСУ. На жаль, вже є втрати, тож пам’ять загиблих героїв учасники форуму вшанували хвилиною мовчання.
Актуальною назвав проблему платоспроможності міністр юстиції Денис Малюська. У своєму зверненні він виокремив три виклики, які треба подолати: воєнний, євроінтеграційний та корупційний.
Серед спікерів були:
- Олег Васьковський, Суддя Верховного Суду;
- Сергій Жуков, Суддя Верховного Суду; Олександр Банасько, Суддя Верховного Суду;
- Олексій Мовчан, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
- Тарас Тарасенко, Народний депутат України. Голова підкомітету з прав людини;
- Арсен Мілютін, Заступник голови правління АТ «Ощадбанк», відповідальний за роботу з NPL;
- Владислав Філатов, директор департаменту з питань банкрутства Мінюсту та інші представники юридичної спільноти.
Народний депутат України Олексій Мовчан акцентував важливість законопроєкту 7442, яким пропонується внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства в період дії воєнного стану. Він висловив упевненість, що проблем із прийняттям законопроєкту в другому читанні не буде. Але в суспільстві є проблеми зі сприйняттям банкрутства як явища.
Арсен Мілютін, заступник голови правління АТ «Ощадбанк», відповідальний за роботу з NLP, порушив тему створення нових механізмів стягнення, зважаючи на виклики сьогодення. Він зазначив, що важлива оцінка кожної конкретної ситуації, а стягувати заборгованість під час війни – не той шлях, яким треба рухатись.
“На сьогоднішній день існують процедури банкрутства, які допомагають боржнику вийти зі стану кризи, та відновити виробництво. Варто зауважити, що банкрутство є дієвим інструментом як для кредитора, так і для боржника”, - такою думкою поділилася Наталія Тищенко - арбітражна керуюча, керуюча партнерка Юридичної компанії “Nobili”, та зазначила, що процедури банкрутства - це ефективні інструменти для вільного ринку.
Також своїм досвідом процедури банкрутства поділився секретний гість, фізична особа, яка пройшла процедуру банкрутства та відновила свою платоспроможність.
Міжнародним досвідом впровадження новацій в арбітражній практиці поділилися Бартош Сєраковський, заступник директора з питань банкрутства, реструктуризації та досліджень неплатоспроможності (Польща), та Арне Егельс, міжнародний експерт Проєкту ЄС «Право-Justice», арбітражний керуючий, адвокат (Німеччина).
Під час заходу були проведені благодійні аукціон та лотерея, завдяки яким вдалося зібрати сумму грн для придбання обладнання для допомоги військовій частині А 7392, у якій воюють на сході України арбітражні керуючі! Як лоти були привезені з фронту тубуси для зарядів, що стали «полотном» для митців, та книжки з автографами відомих особистостей.