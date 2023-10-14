Інформація про українців у полоні ХАМАСу не підтвердилася: що зараз з евакуацією з Ізраїлю та сектору Газа

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважаються зниклими безвісти в Ізраїлі під час нападу представників ісламістського руху ХАМАС, потрапили в полон до останніх, не підтвердилася.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука. При цьому зазначається, що кількість загиблих українських громадян не змінилася.

Напередодні ж у посольстві повідомляли, що таких осіб було 12. Ще вісім вважаються зниклими. Втім, серед загиблих лише одна людина мала виключно єдине українське громадянство.

Тим не менш, Україна є однією з країн, які мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу. В посольстві кажуть, що це може бути пов'язано з низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували палестинські бойовики.

Як повідомив ЗМІ Корнійчук, евакуацію громадян України з Ізраїлю до Румунії все ж планується розпочати 14 жовтня: в суботу має виїхати 208 людей, а в неділю - ще 52. Наступний евакуаційний рейс формуватиметься на 18 жовтня. За словами дипломата, квитки для цих громадян були придбані через посольство.

В свою чергу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у секторі Газа залишаються заблокованими й потребують евакуації 243 українці, а саме жінки та діти. За його словами, "ситуація там критична: люди без світла, комунікацій та у небезпеці".

"Наразі заблокований прикордонний пункт перетину "Рафах" між Єгиптом і сектором Газа. Тому президентом Володимиром Зеленським на нараді було ухвалено рішення, щоб я, як омбудсмен, терміново прибув до Єгипту для зустрічей з відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання", - повідомив Лубінець.

Наразі він співпрацює з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, омбудсмен провів зустріч з головою комісії Муширою Хаттаб з питання механізму повернення українців додому.

Нагадаємо, що 7 жовтня, бойовики ХАМАСу, який з 2007 року контролює сектор Газа, здійснили прорив бар'єру з Ізраїлем та напали на розташовані неподалік населені пункти, де зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників.

Окрім цього, ХАМАС здійснив масовані ракетні обстріли низки ізраїльських міст. За даними ізраїльської сторони, загалом будо викрадено більше 120 мирних осіб та більше 1,3 тисячі загинуло.

У відповідь армія Ізраїлю оголосила початок контртерористичної операції "Залізні мечі", в рамках якої зачистила від бойовиків прикордонні райони та здійснює бомбардування стратегічних та житлових будівель у секторі Газа. Внаслідок останніх, за даними палестинської сторони, загинуло вже більше 2,2 тисячі людей.