Інформація про затримання прокурорів на Дніпропетровщині виявилася фейком

18 травня 2023 року у Дніпрі був затриманий адвокат місцевого підприємця. Бізнесмен був фігурантом кількох кримінальних проваджень, останнє з яких стосувалося виготовлення та фасування неякісних алкогольних напоїв.

Про це повідомляє КР.ua

Адвокат Олексій Педус надавав свої послуги підприємцю з 2017 року. Під час передачі грошових коштів був затриманий працівниками НАБУ і САП. Окремі ЗМІ повідомили, що затримали працівників місцевої прокуратури. Ті звернулися до адвокатів, аби захистити честь та ділову репутацію.

"Єдине, що пов’язує сьогодні мого довірителя – керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області Олега Катебу з цією штучно роздутою резонансною справою – це те, що Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської області здійснювала процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за фактом незаконного виготовлення та збуту алкоголю з продуктів сумнівної якості посадовими особами ТОВ "Фрутберрі –Дніпро", після чого підтримувала обвинувачення у суді, який виніс обвинувальний вирок по цій справі", - заявив адвокат Віталій Єлькін.

Інформація про оголошені підозри та нібито вилучені кошти при обшуках у працівників прокуратури виявилася неправдивою. За повідомленням адвокату, вони будуть наполягати, аби особи, які дискредитували українських правоохоронців та "зливали" у ЗМІ фейки, були встановлені та понесли відповідальність.