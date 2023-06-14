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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Іноземний та український волонтери постраждали внаслідок обстрілу Херсона

обстріли херсонскої області, обстріли херсона
Фото: Херсонська ОВА

Окупаційні війська Російської Федерації 14 червня близько 18:50 відкрили невибірковий вогонь по Херсону. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Під обстріл потрапили двоє волонтерів, серед яких один іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

За попередніми даними, окупанти застосували міномети для атаки на Херсон. Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На місці працюють спеціалісти. Проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти з перших днів підриву Каховської ГЕС заважають евакуйовувати населення з правого берега Херсонщини, постійно обстрілюючи житлові квартали і наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.

А на окупованих територіях лівого берега Херсонськох області росіяни не планують допомагати цивільним людям, які залишилися в затоплених районах і не мають змоги вибратися.

Автор:
Віта Молодан