Інтенсивність атак на фронті зменшилася через погану погоду - ISW

13 грудня українські війська продовжували наступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та на північ від Вербового (9 км на схід від Роботиного), але інтенсивність українських атак зменшилася через бруд, лід і сніг, який випав у цьому районі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, українські війська також продовжують утримувати позиції в окупованій Херсонській області на східному березі Дніпра незважаючи на погані погодні умови.

Аналітики пишуть, що тривають бої поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра), при цьому російські частини 328-го та 337-го полків ВДВ (обидва входили до новосформованої 104-ї дивізії ВДВ) продовжували атакувати українські позиції в Кринках з південно-західного напрямку. Російські війська продовжують зазнавати втрат у техніці поблизу Кринок.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня також заявив, що рішення України про перехід до оборонних операцій мотивоване зимовими погодними умовами. За його словами, зимова погода уповільнює як наступальні, так і оборонні операції, і додав, що у 2023 році не було перемог Росії.

ISW пише, що 13 грудня російські та українські джерела стверджували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російського за останні кілька днів кілька разів намагалися проникнути в Роботине і їм вдалося просунулося лише на 800 метрів.

Додамо, що кілька днів тому українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, чим позбавили російських військ повного контролю над селом Степове.

Нагадаємо, українські військові продовжують наземні операції на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ укріплюють плацдарм та зміцнюють свої угрупування.