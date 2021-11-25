Иран отказался обсуждать выплату репараций за сбитие самолета МАУ

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы под Тегераном, в которую входят министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании, глубоко разочарованы отказом Ирана от ее многочисленных предложений встретиться 22 ноября для переговоров о выплате репараций за сбитие рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в заявлении группы от 24 ноября, распространенном, в частности, Министерством иностранных дел Украины.

"Мы напоминаем Исламской Республике Иран, что она должна выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме и повторно призываем к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года", — подчеркнули представители стран гражданства погибших.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания заверили, что будут продолжать быть солидарными с семьями и близкими пассажиров рейса PS752 "в их глубокой потере и страданиях".

"Они могут быть уверены, что координационная группа остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию. Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", — говорится в заявлении.

Напомним, что 21 ноября иранский военный суд начал слушания по делу о сбитом пассажирском самолете МАУ в 2020 году.

Иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". Лайнер упал на окраине города Паранд в 15 км от аэропорта имени Имама Хомейни. В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все также иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов.