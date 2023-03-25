Іранські дрони атакували американську базу в Сирії — є загиблий та поранені

Іранські дрони атакували американську базу поблизу Хасаки на північному сході Сирії. Про це повідомило агентство Reuters.

Внаслідок атаки загинув американський підрядник, ще один дістав поранення, також постраждали п’ятеро американських військовослужбовців.

В свою чергу військові США здійснили авіаудари в Сирії по групах, пов’язаних з Іраном, яких вони звинуватили в атаці на свою базу. Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, що удари у відповідь були нанесені за вказівкою президента Джозефа Байдена.

"Хоча війська США, дислоковані в Сирії, раніше були мішенями безпілотників, смертельні випадки надзвичайно рідкісні", — зазначили в агентстві.

Сирійська обсерваторія з прав людини, яка спостерігає за бойовими діями в Сирії, заявила, що внаслідок ударів США по іранським угрупуванням загинули вісім бойовиків.

За декілька днів до атаки США запровадили санкції проти компаній та осіб в Ірані й Туреччині, які причетні до іранських програм виготовлення безпілотників та балістичних ракет.

Нагадаємо, що це вже не перші подібні обмеження з боку США. Нещодавно Вашингтон ввів санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж та постачання компонентів, які можуть використовуватися при виробництві іранських безпілотників.