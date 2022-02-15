Полиция ищет одежду сбитого насмерть кортежем Ярославского, украденную прямо из морга

Следователи Главного управления полиции в Харьковской области расследуют служебную халатность работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которая привела к потере вещественных доказательств в уголовном производстве о смертельном ДТП с кортежем президента группы Development Construction Holding Александра Ярославского.

Как говорится в сообщении ведомства, дело открыто по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса.

В ходе расследования с целью выяснения местонахождения утраченных вещдоков установлен список сотрудников учреждения, проведены неотложные следственные действия, в том числе пять обысков и девять осмотров.

Следственные действия произведены в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах.

Как уточнил в своем видеообращении министр внутренних дел Денис Монастырский, похищенной из морга оказалась одежда мужчины, сбитого насмерть кортежем харьковского бизнесмена 9 февраля.

По его данным, из-за этого полиция провела накануне 11 обысков, а также открыто уголовное производство "по статье "сокрытие доказательств" (такой статьи, однако в УК нет; возможно, речь идет о статье 396 "сокрытие преступления").

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное. Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасение из-за заявлений о возможной агрессии РФ, а является лишь отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно быстрее, господин Ярославский. У нас к вам есть много вопросов", - сказал министр.

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека, причем у авто от столкновения слетел номер. По данным полиции, потерпевшим оказался 36-летний житель Чугуевского района.

На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был именно он. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решено уволить главу полиции Харьковской области.

11 февраля Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследовать вероятную попытку фальсификации дела о ДТП харьковской полицией и прокуратурой.