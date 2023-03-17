Із полону в Сирії повернули додому вісьмох українців

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України визволили з полону громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що додому вдалося повернути двох українських жінок та шістьох дітей. Вночі 17 березня вони перетнули державний кордон.

"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 7 березня з полону РФ повернулися 130 українських військових: 126 чоловіків та четверо жінок. Серед них були, зокрема, оборонці "Азовсталі".